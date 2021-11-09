Мэр Киева Кличко заявил, что Путин действует исключительно в интересах России

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Владимир Путин действует в интересах России, но эти интересы заходят за пределы Украины и входят в противоречие с этой страной, заявил мэр Киева, известный боксер Виталий Кличко.

"Он как лидер своей страны делает все в интересах России, <...>. Он делает все в интересах увеличения российской империи, но это затрагивает наши национальные интересы", – сказал Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Ранее сообщалось, что по просьбе Кличко было возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена" против депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Ильи Кивы после его видеообращения к Владимиру Путину.

До этого Кива поздравил российского президента с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Также политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны": "Да пребудет с вами сила".