Белоусов шепотом пообещал раненому офицеру СВО "все сделать"

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны России Андрей Белоусов шепотом пообещал офицеру, получившему ранение в зоне СВО, "все сделать". Эти слова министра попали на видео, которое было снято телеканалом "Звезда" во время посещения Белоусовым одного из госпиталей.

На появившихся в Сети кадрах видно, как во время присвоения офицеру звания Героя России Белоусов на ухо что-то сказал военному. Оказалось, что глава Минобороны пообещал сделать все возможное, в том числе решить вопрос с протезированием.

Также министр вручил военному наградные настольные часы. Командир взвода ПТУР капитан Максим Бахарев ликвидировал два танка и четыре БМП, а его подразделение остановило наступление ВСУ на один из населенных пунктов Запорожской области. Именно за это ему было присвоено звание Героя России.

Кроме того, медаль "Золотая Звезда" получил майор Владимир Манохин, который, руководя батальоном, сдержал наступление украинских солдат в районе важного населенного пункта в Херсонской области. Также награда была вручена сержанту Сергею Седову, благодаря которому удалось захватить важные позиции ВСУ в ДНР.

Награждение прошло в госпитале имени П. В. Мандрыка, где сейчас восстанавливаются военные после полученных ранений. Белоусов затем пообщался с руководством медучреждения о перспективах развития лечебно-диагностической базы госпиталя.

