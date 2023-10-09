Совфед планирует определить дату выборов президента РФ в декабре

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Совет Федерации определит дату выборов российского президента в декабре. Об этом в своем телеграм-канале заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Мы четко понимаем, что налаженная государственная система РФ устойчива и стабильна", – отметила она.

По словам сенатора, законодательную базу будут соблюдать.

До этого СМИ сообщили, что депутаты Госдумы в октябре планируют изучить проект, содержащий уточнения к нормам закона о выборах президента РФ. По данным прессы, документ стал результатом совместно проделанной работы членов нижней и верхней палат российского парламента.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сообщил, что верхняя палата парламента, вероятнее всего, объявит дату президентских выборов в России в декабре 2023 года. Он также обратил внимание, что срок объявления в этом месяце соответствует правилам Конституции.

Климов добавил, что Владимир Путин является основателем "Единой России" и политическим лидером. В связи с этим партия готова к соответствующему участию в избирательной кампании.

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