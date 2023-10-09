ГД в октябре может рассмотреть изменения в закон о выборах президента РФ – СМИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы в октябре планируют изучить проект, содержащий уточнения к нормам закона о выборах президента РФ. Об этом ТАСС сообщил собеседник в аппарате палаты.

"Изменения в закон о выборах президента Госдума планирует рассмотреть в октябре", – рассказал он.

По словам источника, документ стал результатом совместно проделанной работы членов нижней и верхней палат российского парламента.

До 15 октября профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет принимать предложения и замечания к проекту.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сообщил, что верхняя палата парламента, вероятнее всего, объявит дату президентских выборов в России в декабре 2023 года. Он также обратил внимание, что срок объявления в этом месяце соответствует правилам Конституции.

