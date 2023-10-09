Во Франции исключили союз с Германией после встречи Макрона и Шольца

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Союза между Францией и Германией больше не существует. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя прошедшую встречу лидеров двух стран Эммануэля Макрона и Олафа Шольца.

Главы государств ранее встретились в Германии. В рамках неформального визита Макрон намерен обратиться к Шольцу с вопросами, связанными с укреплением сотрудничества стран в сферах обороны и энергетики.

"Пары Франция – Германия больше не существует. Единственная пара, которая существует, – это союз хозяин – раб, и, к сожалению, мы здесь рабы", – цитирует РИА Новости французского политика.

По его словам, Париж уступает Берлину практически во всех политических вопросах. В частности, Германия "практически разрушила" французскую энергетическую компанию EDF, а Париж уступил Берлину в связи с его желанием продолжить производить автомобили с ДВС на электротопливе после 2035 года в противовес решению ЕС. Подобное политик назвал предательством со стороны французских властей.

Решение проблемы Филиппо видит в становлении Франции в качестве суверенного государства, которое могло бы в равных условиях взаимодействовать с другими странами и перестать подчиняться США, ЕС и Германии.

До этого СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского политического сообщества в Гранаде. Причиной стало то, что Макрон и Мелони во время саммита согласились встретиться с британским премьером Риши Сунаком, чтобы обсудить вопросы миграции.

