Сенатор заявил, что важность Украины для Запада снизится на фоне эскалации в Израиле

Фото: depositphotos/mariakarabella

Страны Запада изменят приоритеты во внешней политике из-за обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на российского сенатора Алексея Пушкова.

Он уточнил, что Запад будет уделять Украине меньше внимания, чем это было раньше. По его мнению, Вашингтон на данный момент старается поддерживать и Киев, и Иерусалим, но рано или поздно поддержка Украины сократится, так как Белый дом не сможет выдержать работу сразу на двух направлениях.

Пушков подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке является сложной. Этот регион "загорелся не на шутку", заключил сенатор.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной негативно скажется на Украине, так как США начнут переправлять финансовую и военную помощь Израилю.

До этого президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю. Сообщалось, что американского президента будут регулярно информировать о развитии событий.

Посольство РФ в Израиле призвало российских граждан оставаться в безопасных местах