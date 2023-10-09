Экс-советник Кучмы заявил, что конфликт в Израиле негативно повлияет на помощь Киеву

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Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной негативно скажется на Украине, так как США начнут переправлять финансовую и военную помощь Израилю. Об этом Соскин высказался на своем YouTube-канале.

"Ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война. <…> Денег нет, уже и не будет. Понятно, что все деньги пойдут сейчас на Израиль", – сказал он.

Бывший советник Кучмы также назвал "болтовней" заявление президента США Джо Байдена о том, что он запросит у американского конгресса 100 миллиардов долларов на помощь Украине. По словам Соскина, денег Киеву больше никто не даст.

Ранее глава Пентагона заявил, что Вашингтон оперативно поможет Армии обороны Израиля поставками дополнительного оборудования и ресурсов, включая боеприпасы.

В свою очередь, Байден также поручил оказать дополнительную поддержку израильской стороне.

У Пентагона осталось около 5 млрд долларов на оказание финансовой помощи Украине – СМИ