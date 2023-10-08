США отправили в Израиль крупнейший в мире авианосец

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Вашингтон направил в Израиль самый большой авианосец в мире Gerald R. Ford. Он прибудет в страну в течение нескольких дней, передает NBC.

По словам американского министра обороны Ллойда Остина, авианосец будет сопровождать ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре ракетных эсминца типа Arleigh Burke. Уточняется, что для защиты граждан Штатов в Израиле их могут разместить на борту авианосца.

"Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе", – поделился Остин.

Глава Пентагона уточнял, что Вашингтон оперативно поможет Армии обороны Израиля поставками дополнительного оборудования и ресурсов, включая боеприпасы.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден поручил оказать дополнительную поддержку израильской стороне. В Белом доме уточнили, что президента будут регулярно информировать о развитии событий.

Сутками ранее Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было выпущено более 3 тысяч ракет. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации рассказал, что государство находится в состоянии войны. Он поручил осуществить широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

В воскресенье, 8 октября, Израиль официально перешел в "состояние войны", такое решение одобрил военно-политический кабинет страны. Оно предполагает в том числе начало крупных военных операций.