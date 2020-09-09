В Кремле исключили возможность слияния России и Белоруссии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения о возможности объединения в той или иной форме России и Белоруссии по итогам предстоящего визита белорусского президента Александра Лукашенко в Москву, передает РИА Новости.

Данный вопрос, по словам представителя Кремля, не будет обсуждаться и в ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию 14 сентября.

"Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия", – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что всегда находятся на повестке дня во время общения двух президентов темы по торгово-экономическому сотрудничеству и вопросы, связанные с задолженностями, с энергоресурсами и другими.

Ранее Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой Белоруссии. "Есть экономика, значит, будет все остальное. Нет экономики – тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране", – отмечал президент Белоруссии.