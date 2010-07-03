Каждая фракция Госдумы считает результат выборов в МГД успешным – Володин

17:46
17:46
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Фото: kremlin.ru
Каждая фракция Государственной думы считает результат выборов в Мосгордуму успешным. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Государственной думы Вячеслава Володина.
"То, что сегодня прозвучало со стороны руководителей политических фракций, можно взять и оценить как то, что каждая фракция считает для себя эти выборы определенным успехом. Шагом к очередным победам. Проигрывавших, исходя из тех заявлений, которые звучали, никто не увидел", – сказал Володин.
Ранее Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю". Мэр отметил, что дума стала политически разноплановой: в ней появились представители от партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Такое разнообразие, считает мэр, "будет на пользу городскому парламенту".
Единый день голосования прошел 8 сентября. В столице выбирали депутатов Мосгордумы. Проголосовать можно было более чем на 3,5 тысячи избирательных участков. Явка составила 21,77 процента. Это сравнимо с результатами явки на выборах в Мосгордуму в 2014 году, когда проголосовали 21,04 процента избирателей.
День выборов прошел без нарушений общественного порядка. На избирательных участках дежурили более 130 тысяч правоохранителей. Работали и общественные наблюдатели, в том числе международные.
В столице впервые применили систему электронного голосования на основе технологии блокчейна. В онлайн-голосовании приняли участие жители экспериментальных избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
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