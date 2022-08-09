РФ готова тесно взаимодействовать с МАГАТЭ по инспекции на Запорожскую АЭС – МИД

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Россия готова тесно взаимодействовать с МАГАТЭ и осуществить инспекцию на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

"Сейчас многое зависит от секретариата ООН и от генерального секретаря Антониу Гутерриша, поскольку ему в том числе необходимо будет сказать свое слово в поддержку данного визита. И не просто сказать свое слово, а еще и сделать так, чтобы этот визит состоялся", – передает ТАСС слова Вишневецкого.

Одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ выпустило 20 снарядов по территории Запорожской АЭС и Энергодару 5 августа. В результате на водородной станции ЗАЭС произошло факельное возгорание. Также были повреждены две линии высоковольтной электропередачи. Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества и водоснабжения.

Власти Энергодара сообщили 7 августа, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

