Захарова назвала декадентским артхаусом правовую систему США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила правовую систему Соединенных Штатов с декадентским артхаусом. Так она прокомментировала одобрение конгрессом США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за проведение им разбирательств в отношении Вашингтона и его союзников.

"Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски – декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС.

Он заявил, что Нетаньяху и Галант, в частности, могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа.

Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон не считает происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергает обвинения прокурора МУС против руководства Израиля.