Подоляк: все вчерашние "красные линии" украинского конфликта исчезли

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Все "красные линии" в украинском конфликте оказались уже стерты. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Все вчерашние "красные линии" исчезли. Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да", – написал Подоляк в своем телеграм-канале.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил властям Киева использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова.

Он также подчеркнул, что политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS, а также других средств дальнего поражения на территории России не изменилась.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США готовы к обсуждению с Украиной вопросов расширения географии ударов по территории России. Вместе с тем он добавил, что на данный момент подобных решений еще не было принято.