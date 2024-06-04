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04 июня, 23:37

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Подоляк: все вчерашние "красные линии" украинского конфликта исчезли

В Киеве заявили об исчезновении всех "красных линий" конфликта на Украине

Фото: 123RF/bumbledee

Все "красные линии" в украинском конфликте оказались уже стерты. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Все вчерашние "красные линии" исчезли. Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да", – написал Подоляк в своем телеграм-канале.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил властям Киева использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова.

Он также подчеркнул, что политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS, а также других средств дальнего поражения на территории России не изменилась.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США готовы к обсуждению с Украиной вопросов расширения географии ударов по территории России. Вместе с тем он добавил, что на данный момент подобных решений еще не было принято.

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