Еще 10 автомаршрутов появится в июне на туристическом портале "Путешествуем.РФ"

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Еще 10 автомобильных маршрутов появится в июне на национальном туристическом портале "Путешествуем.РФ". Об этом Владимиру Путину сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он рассказал, что сейчас на портале можно найти данные о 35 автомаршрутах. Еще 10 маршрутов активно разрабатываются с регионами.

Портал является информационным ресурсом для путешественников. Его разработали по поручению Путина.

Ранее в Ростуризме разработали 133 маршрута для автомобильных путешествий по России. Они опубликованы на портале Russia.Travel. Среди предложенных есть маршруты по Золотому кольцу, Карелии, Кольскому полуострову, Крыму, Северному Кавказу, Сибири, Уралу.

