Интерпол отказался выдать международный ордер на арест экс-судьи Шмидта

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Интерпол отказался разыскивать бывшего польского судью Томаша Шмидта, который уехал в Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Главной комендатуры полиции Польши Катажину Новак.

По ее словам, генеральный секретариат Интерпола отметил, что преступления, связанные со шпионажем, подпадают под статью 3 устава организации. Эта норма не разрешает обработку данных по своим каналам "за действия против госбезопасности, определяемые как политические преступления".

В мае этого года Шмидт попросил у Белоруссии защиты. Причиной стало его несогласие с политикой польских властей в отношении Москвы и Минска. Шмидт считает, что Вашингтон и Лондон могут привести Польшу к войне.

Польская прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже. По данным СМИ, в основе расследования лежат положения УК, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

Высший административный суд Польши освободил Шмидта от должностных обязанностей. Власть дала разрешение на привлечение бывшего судьи к уголовной ответственности, а также его задержание и заключение под стражу.

Позже Шмидт заявил, что хотел бы получить белорусское гражданство с сохранением польского при наличии такой возможности в белорусском законодательстве.