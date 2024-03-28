США выдали РФ обвиняемого в похищении маленькой дочери и жестоком обращении с ней

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США выдали России Алексея Смирнова, который обвиняется в похищении своей малолетней дочери в 2019 году и жестоком обращении с ней на протяжении полугода. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД России сообщает ТАСС.

"Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери", – указано в сообщении.

После развода родителей похищенной девочки, суд постановил оставить ее с матерью, а отцу разрешили с ней видеться. Однако, согласно данным МВД, мужчина в 2019 году обманом увез свою дочь 2012 года рождения в США, где издевался над ней, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии.

УМВД России по Хабаровскому краю в согласовании с Генпрокуратурой РФ объявили мужчину в международный розыск. Спустя некоторое время Смирнов был задержан на территории США и доставлен в Москву. В свою очередь, мать отправилась за дочкой в США и с помощью адвокатов смогла вернуть себе ребенка.

Ранее США выдали РФ россиянина Игоря Лекомцева, обвиняемого на родине в сексуальной эксплуатации детей. Мужчина въехал в США по туристической визе в 2017 году, а в 2020 году он был арестован после того, как правоохранители узнали, что в России его разыскивают по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей.