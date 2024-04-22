"Коммерсант": Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате 330 млн рублей в РЖД

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Интерпол приостановил розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова, который является фигурантом дела о растрате 330 миллионов рублей в РЖД. Об этом сообщает "Коммерсант".

Кроме того, по делу в качестве фигурантов проходят экс-гендиректор дочерней структуры РЖД "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) Михаил Акулов и руководитель "Мехпрачечная СвЖД" Андрей Воронин, сказано в материале.

Как сообщает издание, РЖД выделили из бюджета около 330 миллионов рублей на строительство механизированной прачечной в Екатеринбурге, которую так и не возвели. При этом деньги в рамках заключенного договора между ФПК и "Мехпрачечная" были похищены.

В материале сказано, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу в отношении бизнесмена, направив материалы на дополнительное расследование. По информации издания, ведомство усомнилось в обоснованности обвинений в растрате.

Теперь Интерпол по требованию Шеянова намерен проверить законность его уголовного преследования, уточняют журналисты. Комиссия рассмотрит аргументы защиты бизнесмена, а после примет решение о необходимости возобновления его розыска.

Ранее МВД РФ объявило в международный розыск бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова в рамках уголовного дела о взятке в 3,25 миллиарда рублей.

В августе 2022 года Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы за получение крупной взятки. Также депутата оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, запретили ему занимать определенные должности в течение трех лет.

