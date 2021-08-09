В МИД РФ прокомментировали акции у российского посольства в Токио

Фото: depositphotos/ruskpp

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин считает, что провокационные акции у посольства РФ в Токио проводятся при попустительстве японских властей.

"9 августа у ворот посольства Российской Федерации в Токио была организована провокационная акция по поводу годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Подобные действия в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки", – заявил он.

В министерстве напомнили, что в войну на Дальнем Востоке СССР вступил в строгом соответствии с решениями союзных держав 8 августа 1945 года. В дипведомстве подчеркнули, что данный шаг внес решающий вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны.

Ранее ФСБ представила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР. Предварительные действия с этой целью были начаты в 1938 году, указано в документах.