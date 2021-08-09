Великобритания ввела санкции против Гуцериева и Белоруссии

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Фото: depositphotos/samot
Российский бизнесмен Михаил Гуцериев попал под санкции Великобритании против Белоруссии, РБК.
Лондон объявил о новом пакете экономических санкций в отношении Белоруссии спустя год после выборов президента республики.
Помимо Гуцериева в список попали еще семь человек, включая Александра Лукашенко и его сына Виктора.
Также Британия ввела санкции в отношении белорусских ценных бумаг и в отношении торговли с Белоруссией Это касается калийных удобрений, нефтепродуктов и товаров, используемых в производстве сигарет.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не только выдержат атаки со стороны западных стран, но и смогут использовать их для усиления двустороннего экономического сотрудничества.
По его словам, санкции являются не чем иным, как попыткой "наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы" Белоруссии и России. Лукашенко отметил, что Запад заинтересован в ослаблении интеграционных процессов и смене политического курса в Белоруссии и других странах.
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