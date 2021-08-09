Мосгорсуд снял Льва Шлосберга с выборов в Госдуму

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Московский городской суд отменил регистрацию Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Шлосберга.
"Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной думы по одномандатному округу № 207 от партии "Зеленые" А. Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты Государственной думы в одномандатном округе", – сообщил в телеграм-канале Шлосберг.
По словам политика, такое решение он считает незаконным и необоснованным.
"Мои интересы представляет юрист Евгений Порошин. Решение суда будет получено нами в 16:00 10 августа и обжаловано в Первом апелляционном суде общей юрисдикции", – заявил он.
Лев Шлосберг планировал принять участие на выборах от партии "Яблоко" по Ховринскому одномандатному избирательному округу № 207.
Ранее представители Общественного штаба провели встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы VII созыва по 19 и 37 избирательным округам.
Эксперты рассказали о принципах работы системы дистанционного голосования и ответили на вопросы представителей партий и самовыдвиженцев.
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