Москвичи подали 300 тыс заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители Москвы подали 300 тысяч заявлений на участие в голосовании на выборах в Госдуму посредством онлайн-формы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Данные направлены на проверку в Центризбирком России для подтверждения права избирателя принимать участие в выборах. Итоговое число зарегистрированных станет известно после 13 сентября, когда завершится сверка списков избирателей.

Присоединиться к онлайн-голосованию могут все совершеннолетние граждане России, постоянно зарегистрированные в Москве. Для этого потребуется аккаунт на портале mos.ru. Регистрация для голосования в удаленном формате доступна до 23:59 13 сентября 2021 года.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.