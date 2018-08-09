Россия разрабатывает ответные меры на новые санкции США

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Россия начнет прорабатывать ответные меры на новые антироссийские санкции США, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, бесполезно ставить Москве ультиматумы. "На сей раз в качестве надуманного повода выбрана история с отравлением Скрипалей. Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен", – цитирует Захарову ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва не приемлет выдвигаемые Вашингтоном требования для отмены санкций. "В качестве условия для снятия санкций США выдвигаются заведомо неприемлемые для нас требования, причем это первый этап. Нам угрожают дальнейшим наращиванием санкционного давления", – сказала она.

Захарова также заявила, что Россия обещает зеркальный ответ на санкции. "Когда Великобритания вводит санкции, либо санкционные меры, как, например, высылка российских дипломатов, либо какие-то меры недружественного характера в отношении российской стороны, мы всегда отвечаем адекватно, зеркально – можно по-разному это называть", – сказала представитель ведомства.

По ее словам, если речь идет о любой другой стране, Россия, к сожалению, вынуждена действовать адекватно. "Это можно называть зеркально, симметрично, как угодно", – подчеркнула Захарова.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков ранее заявил, что происшествие в британском Солсбери, из-за которого Вашингтон принял решение ввести новые санкции против России, является предлогом. По словам сенатора, США все происходящее в мире "сваливают" на Россию.

В Госдепе заявили, что США введут новые санкции против России из-за "дела Скрипалей". Ожидается, что они вступят в силу 22 августа.