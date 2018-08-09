В Совфеде назвали инцидент в Солсбери предлогом для санкций США против РФ

09 августа 2018, 11:29
Фото: AP/Ivan Sekretarev
Происшествие в британском Солсбери, из-за которого Вашингтон принял решение ввести новые санкции против России, является предлогом, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, передает RT.
По словам сенатора, США все происходящее в мире "сваливают" на Россию.
"Не было бы этого предлога, нашли бы другой. У них сейчас проходит серьезная кампания по выборам в конгресс. Самый главный пункт, наверное, в избирательных кампаниях, и прежде всего у демократов, и у республиканцев, – это борьба с Россией. Поэтому каждую неделю они находят какой-то новый предлог, чтобы заявить о решительных действиях против России", – сказал Цеков.
Также сенатор прокомментировал второй пакет санкций, который будет принят Вашингтоном в том случае, если, как сообщили в Госдепе, Москва не докажет неприменение химического оружия в Солсбери.
По его словам, это ультиматум.
"Им хочется нас проверить, а нам хочется их проверить. Думаю, прежде всего надо проверить Великобританию, потому что именно у них происходят эти отравления. И у многих складывается впечатление, что как раз эти отравления совершались теми ядовитыми веществами, которые производят в Соединенном королевстве", – отметил он.
Ранее сообщалось, что планы Вашингтона ввести новые санкции против России из-за инцидента в британском Солсбери прокомментировал первый зампред комитета Совфеда о международным делам Владимир Джабаров. Как пояснил сенатор, в Белом доме не смогли придумать никакого нового повода для санкций, кроме "тухлого" дела Скрипалей, в котором "никаких доказательств российской вины нет".
В Госдепе заявили, что США введут новые санкции против России из-за "дела Скрипалей". Ожидается, что они вступят в силу 22 августа.
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