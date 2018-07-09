Кремль не знает о пребывании самолета Ким Чен Ына во Владивостоке – Песков

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о нахождении самолета главы КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке.

"Я ничего не могу сказать на этот счет. У нас нет какой-либо информации", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что самолет лидера Северной Кореи находился в аэропорту Владивостока около трех часов, после чего вылетел в столицу КНДР.

По информации источника южнокорейского агентства, на борту могли находиться чиновники, ответственные за подтверждение участия Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме.

Ранее Владимир Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию. Президент отметил, что визит может состояться в рамках сентябрьского Восточного экономического форума во Владивостоке или без привязки к какой-либо дате.