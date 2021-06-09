Байден отменил указ Трампа о запрете приложений TikTok и WeChat

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Белый дом отменил указ экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, направленный на запрет использования приложений TikTok и WeChat. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что также теряют силу другие указы бывшего американского лидера, касающиеся разработанного КНР или контролируемого китайской стороной программного обеспечения.

Администрация действующего президента страны Джо Байдена планирует повторно проверить приложения, созданные и контролируемые иностранными противниками, в числе которых КНР.

По мнению властей США, подобный софт может представлять угрозу для нацбезопасности, иностранной политики и экономики государства.

"На основании этой оценки министр торговли должна принять соответствующие меры", – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Белого дома.

Администрация Трампа обвиняла TikTok в том, что приложение способно передавать данные американских граждан властям Китая.

В США с 20 сентября 2020 года запретили использование китайских приложений TikTok и WeChat. Минторг страны фактически не разрешил больше скачивать данные сервисы.