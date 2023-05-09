Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Читатели британского издания Daily Mail поддержали Владимира Путина после его речи о нежелании Запада в стремлении к миру и намерении любой ценой уничтожить российское государство.

"Против России вновь развязана настоящая война", – сказал президент страны в ходе парада Победы.

По мнению некоторых комментаторов, российский лидер сказал то, что не могут признать главы других государств. Они заявили, что Запад подрывает любые попытки к мирному решению украинского конфликта.

"Выдающаяся речь! В отличие от наших собственных лидеров, Путин говорит правду об агрессии Запада по отношению к России", – написал один из читателей.

Другой комментатор выразил к президенту РФ уважение за празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Еще один читатель отметил стремление Путина к миру, в то время как президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, демонстрирует противоположное.

В ходе выступления на параде Победы 9 Мая президент РФ заявил, что Запад провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути – систему грабежа и насилия. Он считает, что Украина стала разменной монетой в руках западных властей.



Парад в честь 78-й годовщины Победы состоялся в столице