В США создадут структуру по противодействию влиянию России в мире

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Агентство по международному развитию США (АМР) планирует создать структуру по противодействию влиянию России в международном пространстве, сообщает Reuters со ссылкой на главу ведомства Марка Грина.

"Агентство скоро представит структуру, которая поможет противостоять пагубному влиянию России, особенно в Европе и Евразии", – заявил Грин.

По его словам, АМР уже запросило 584 миллиона долларов из бюджета США.

Ранее в министерстве финансов США заявили, что политика санкций в отношении России показала свою успешность и будет продолжена.