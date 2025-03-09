09 марта, 07:56Политика
ВМС России, КНР и Ирана в марте проведут совместные учения
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения в первой половине марта в акватории Аравийского моря. Об этом со ссылкой на министерство обороны Китая сообщает РИА Новости.
"Военно-морские силы Китая, России и Ирана в первой половине марта проведут совместные учения", – говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что маневры пройдут в районе порта Чабахар.
Ранее в Яванском море российские и индонезийские корабли провели совместные учения "Орруда-2024" по освобождению захваченного террористами судна и противодействию безэкипажным катерам.
Со стороны РФ в учениях принимали участие корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Громкий" и судно обеспечения "Печенга", а со стороны Индонезии – фрегат "И Густи Нгурах Рай" с корветом "Франц Каисиепо".
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