Министр труда Гаглоев: в Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст

09 марта, 05:53Политика
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В Южной Осетии в скором времени может быть повышен пенсионный возраст. Об этом заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев, передает РИА Новости.
"Рано или поздно нам надо будет повышать пенсионный возраст. <…> Многие граждане в возрасте 55 и 60 лет хотят и стремятся продолжать работать. Поэтому, с одной стороны, почему бы не предоставить им такую возможность?" – сказал Гаглоев.
Он также отметил, что повышение пенсионного возраста положительно скажется на бюджетах социального фонда республики, что, в свою очередь, позволит увеличить размер выплат.
В настоящее время в Южной Осетии женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. Это один из самых низких пенсионных возрастов в мире.
Ранее эксперты предупредили россиян об опасности лишиться премии при достижении определенного возраста. Дело в том, что неофициальное трудоустройство грозит невыходом на страховую пенсию. Поэтому гражданин сможет претендовать только на социальную пенсию, но ее выплата начнется на пять лет позже.
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