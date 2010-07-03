Кандидат в президенты Украины призвал отменить санкции

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Депутат Верховной рады Украины, кандидат в президенты Евгений Мураев заявил, что стране нужно постепенно отказываться от санкций. Видео с интервью опубликовано на YouTube.

Отмена ограничительных мер поспособствует экономическому развитию страны, считает политик.

"Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать привычные рынки", – сказал кандидат в президенты Украины.

Он добавил, что Киев должен пересмотреть соглашение об ассоциации с Европейским союзом, а для реинтеграции Донбасса и возвращения Крыма в состав Украины надо ввести новые законы.

С начала 2014 года Киев установил санкции против более чем полутора тысяч физических и 756 юридических лиц.