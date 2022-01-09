В Белом доме прокомментировали заявления Блинкена, возмутившие МИД РФ

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Заявления госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, которые возмутили МИД России, отражают позицию Вашингтона на предстоящих переговорах с Москвой. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.
В администрации США напомнили, что Россия озвучила ряд вещей, с которыми Штаты не согласятся.
Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен событиями в Казахстане, однако считает, что эта страна не должна была обращаться за помощью к ОДКБ. Говоря о роли Организации Договора о коллективной безопасности он заявил: "Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".
В МИД РФ, с свою очередь, отметили, что Блинкен высказался о событиях в Казахстане в типичной для себя хамской манере. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили: "Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".
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