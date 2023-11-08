В USAID заявили, что у США не осталось средств для прямой поддержки Киева

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У Вашингтона иссякли средства для прямой бюджетной поддержки Украины. Без новых ассигнаций поток помощи может остановиться, сообщил помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.

"Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссия денег и невыплата зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере", – цитирует его РИА Новости.

По словам помощника главы USAID, если конгресс не одобрит дополнительную помощь Киеву, то партнерам США на Украине придется уменьшить количество получателей поддержки на 75% или остановить подобные программы.

Ранее пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон сокращает пакеты военной помощи украинской стороне в связи с истощением ассигнованных конгрессом средств. Она призвала конгресс оперативнее принять заявки президента США Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов, а также продемонстрировать, что Вашингтон продолжает решительную поддержку Киева.

3 ноября США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Пентагон также анонсировал передачу Штатами 300 миллионов долларов на закупку нового оружия для Украины в рамках нового пакета.

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