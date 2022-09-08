Госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Киев

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает AP.

"Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы продемонстрировать поддержку Украине", – говорится в сообщении агентства.

Ранее Блинкен заявил, что общий объем военной помощи, выделенный Украине США при администрации Джо Байдена, составил примерно 10,6 миллиарда долларов. По его словам, Вашингтон будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров.

