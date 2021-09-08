ФСБ подтверждает информацию об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске

Фото: стоп-кадр CNN
Федеральная служба безопасности России подтвердила сообщение американского телеканала CNN об участии ЦРУ в задержании 33 россиян в Минске в 2020 году. Представитель ведомства заявил, что это было спланированное похищение.
"Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУРом Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной", – отметил он.
Представитель также напомнил о подтверждающих документальных материалах, которые были представлены в расследовании Александра Коца в "Комсомольской правде".
"Был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона", – пояснил он.
В ФСБ считают уголовно наказуемым деянием эпизод с так называемыми вагнеровцами. Представитель ведомства добавил, что это является похищением граждан России с территории третьей страны.
Ранее телекомпания CNN сообщил, что CША оказали помощь Украине во время прошлогодней операции против 33 россиян в Белоруссии. Было показано интервью с человеком, который был представлен как экс-высокопоставленный сотрудник разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом заявил, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию, с помощью которой больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле. Настоящей целью была переправка указанных лиц в Киев для суда.
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