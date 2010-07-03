Около 90% электронных избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что по состоянию на 19:00 на выборах в Московскую городскую думу седьмого созыва проголосовали 89,4% зарегистрированных электронных избирателей. Об этом пишет Агентство "Москва".

"На 19:00 проголосовали 89,4% от количества избирателей, включенных в списки избирателей", – рассказал Ермолов.

В этом году на выборах в столице впервые работает система электронного голосования. Она запущена в трех округах – № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Проголосовать таким образом решили 12 тысяч человек. Информация о том, как отдать свой голос на выборах в Мосгордуму онлайн, содержится в инструкции.

Ранее заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко сообщил, что порядка 800 электронных избирателей в Москве, которым не удалось проголосовать из-за сбоев в системе, получат уведомления о возможности завершить голосование. При этом заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов отметил, что каждый избиратель, принявший участие в электронном голосовании, получил push-уведомление с информацией о своем голосе.

В Единый день голосования 8 сентября в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва включает 225 человек.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

