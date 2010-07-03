Получившие отказ при сбое системы онлайн-выборов смогут завершить голосование

18:22
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко сообщил, что порядка 800 электронных избирателей в Москве, которым не удалось проголосовать на выборах в Мосгордуму из-за сбоев в системе, получат уведомления о возможности завершить голосование. Его слова приводит ТАСС.
"По состоянию на 17:00 мы оповестили о возможности завершить свое голосование 543 человека. Мы видим количество людей, у которых были проблемы с открытием бюллетеней, их порядка 800. Сейчас по каждому из них ушел голосовой звонок и push-уведомление в приложении. Их просят завершить голосование", – рассказал Костырко.
Он добавил, что в работе системы электронного голосования произошли два перерыва. Первый был вызван сбоем в работе оборудования, которое производит гост-шифрование. Он продлился один час. После второго сбоя голосование перенесли на резервную технику. Голоса избирателей при этом потеряны не были – около 12:45 систему перезапустили.
"Бюллетени избирателей никуда не пропали, они анонимные, и мы не знаем, кому именно он принадлежит, мы знаем только конкретных людей, кто хотел проголосовать, но не смог", – подытожил Костырко.
В этом году на выборах в столице впервые используется система электронного голосования. Она действует в трех округах – № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Этот способ голосования выбрали 12 тысяч человек. К 18:00 свои голоса отдали уже 88% электронных избирателей. Информация о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, содержится в инструкции.
В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва включает 225 человек.
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
Как проходят выборы депутатов Мосгордумы
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