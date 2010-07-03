Около 7 млн москвичей включены в избирательные списки на выборах в МГД

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Около 7 миллионов горожан включены в избирательные списки на выборах депутатов Московской городской думы, сообщил председатель МГИК Валентин Горбунов.

"На 8:00 в списках избирателей включены и смогут проголосовать почти 7 миллионов избирателей", – приводит слова Горбунова Агентство "Москва".

Также он сообщил, что в 8:00 все 3 тысячи 605 участков открылись без сбоев.

"Все приступили к работе, все участковые избирательные комиссии работают в полноценном составе, кворум необходимый есть", – сказал он.

По словам Горбунова, в досрочном голосовании, которое завершилось в столице в 14:00 7 сентября, поучаствовали 28 тысяч 79 человек, или 0,38% от всех избирателей, включенных в списки.

Он добавил, что более 129 тысяч человек пожелали проголосовать на дому. В местах временного пребывания желание проголосовать изъявили 1945 человек.

В этом году на выборах в столичный парламент работает система видеонаблюдения, которую ранее утвердила МГИК.

"В Москве участки оборудованы системой видеонаблюдения. Каждый желающий может зайти на сайт mos.ru и посмотреть, как проходит голосование на том избирательном участке, который его интересует. Система работает без сбоя", – сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

По его словам, видеонаблюдение работает на всех участках, кроме больниц и следственных изоляторов.

Избирательные участки будут работать до 20:00.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

На электронном голосовании избирателю не потребуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

