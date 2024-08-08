Forbes: ВСУ бросают последние резервы на обреченную вылазку в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атака ВСУ на Курскую область является "обреченной вылазкой", на которую Украина потратит последние резервы. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

"Возможно, самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку", – написал он.

В статье также приводится мнение эксперта по Украине из финской аналитической группы Black Bird Group Джона Хелина. Он высказался, что Киев вступил в азартную игру с очень высокими ставками, при этом решение было принято в момент, когда положение для ВСУ на фронте выглядит удручающим.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что используемые украинскими военными резервы при попытке проникновения в Курскую область были последними. По его мнению, это и есть ситуация, при которой через ликвидацию ресурсов ВСУ удастся выйти на "финишную прямую" пo завершению спецоперации.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В результате боев ВС РФ удалось остановить продвижение ВСУ на территорию России.

Потери украинских сил на этом направлении составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков. Число пострадавших в результате атак мирных жителей достигло 31, включая шестерых детей.

