Саудовская Аравия прекратила медицинские программы в Канаде

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В Канаде отменили все медицинские программы для граждан Саудовской Аравии по решению Эр-Рияда. На данный момент обсуждается вопрос перевозки граждан страны из медучреждений североамериканского государства в больницы других стран, сообщает "Газета.ру".

Также Эр-Рияд заморозил все новые инвестиционные и торговые транзакции с Оттавой.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава не будет менять свою позицию в вопросе соблюдения прав человека и планирует дальше выступать за права женщин. Заявление было сделано в связи с решением Саудовской Аравии о выдворении посла Канады.

Саудовская Аравия отозвала своего посла из Канады. Решение было принято после призыва Оттавы освободить гражданских активисток, задержанных в королевстве.