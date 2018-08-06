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Саудовская Аравия отозвала своего посла из Канады. Посол Канады в Эр-Рияде, в свою очередь, должен покинуть территорию арабской страны в течение суток. Такое решение приняли в МИД Саудовской Аравии, передает "Газета.ру".

Посол Саудовской Аравии вернется из Оттавы для консультаций, при этом канадского посла назвали персоной нон-грата. Помимо этого, Саудовская Аравия заморозила все новые инвестиционные и торговые транзакции с канадской стороной.

Известно, что на такой шаг Эр-Рияд пошел после призыва Оттавы освободить гражданских активисток, задержанных в королевстве. В МИД Саудовской Аравии считают, что позиция Канады представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела страны.