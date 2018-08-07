Канада не будет менять позицию в вопросах прав человека

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Канада не будет менять свою позицию в вопросе соблюдения прав человека и планирует дальше выступать за права женщин. Об этом заявила министр иностранных дел страны Христя Фриланд. Заявление было сделано в связи с решением Саудовской Аравии о выдворении посла Канады, передает "Интерфакс".

По ее словам, Оттава "озабочена высылкой своего посла в ответ на канадские заявления в защиту прав активистов, задержанных королевством".

Дипломат отметила, что Саудовской Аравии "будет стыдно", если Эр-Рияд реализует угрозу об отзыве своих студентов, обучающихся в Канаде, которая готова их принимать.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отозвала своего посла из Канады. Посол Канады в Эр-Рияде, в свою очередь, должен покинуть территорию арабской страны в течение суток. Решение было принято после призыва Оттавы освободить гражданских активисток, задержанных в королевстве.