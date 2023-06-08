В ЕК заявили, что закон о "влиянии России" нарушает принципы демократии

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Еврокомиссия направила Польше уведомление о начале расследования в отношении закона "о российском влиянии", сообщается на сайте ЕК.

В комиссии подчеркнули, что этот проект противоречит европейским нормам, нарушая как принципы демократии, так и требование отсутствия у закона обратной силы. Вместе с этим в ЕК заявили, что создание подобного закона представляет собой необоснованное вмешательство в демократические процессы.

"Это решение принято после тщательного анализа Еврокомиссией нового закона Польши о создании госкомитета по изучению российского влияния на внутреннюю безопасность Польши в 2007–2022 годах, который вступил в силу 31 мая 2023 года", – говорится в сообщении.

О том, что Еврокомиссия приступила к расследованию против Варшавы после создания закона о "влиянии России", стало известно накануне.

До этого журналист Войцех Кось рассказал, что в Польше может вспыхнуть гражданская война из-за нового польского проекта. По его словам, президент Анджей Дуда попробует задействовать закон о "влиянии России" и под предлогом "искоренения агентов Кремля" начнет преследовать своих оппонентов.

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