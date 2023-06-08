10:31Политика
Послы ЕС не достигли общего соглашения по 11-му пакету санкций против РФ – СМИ
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Послы Евросоюза не смогли прийти к общему решению по 11-му пакету антироссийских санкций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
"Еврокомиссия представила в среду на встрече послов (стран ЕС) новую версию предложений по санкциям против России, однако они (послы) не достигли договоренности", – говорится в сообщении.
В материале издания уточняется, что, несмотря на отсутствие соглашения, послы намерены вернуться к обсуждению еще раз. Следующая встреча европейских дипломатов запланирована на 14 июня.
Ранее санкции против России расширили США. В ограничительные списки включили семь физических и одно юридическое лицо. В Минфине США аргументировали новые ограничения "вредоносным влиянием" указанных лиц на Молдавию и их якобы разведывательной деятельностью.
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