В посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали очередные санкции США против России

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Очередные антироссийские санкции Вашингтона являются проявлением откровенно деструктивной линии властей США по разладу отношений суверенных государств в мире. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства РФ в США.

Дипломаты добавили, что фиксируют продолжающиеся попытки Вашингтона сеять раздор между РФ и ее соседями и партнерами, в первую очередь, на территории СНГ.

Подобные действия американских властей вызывают все большее отторжение у тех государств, которые стараются выстроить по-настоящему независимый внешнеполитический курс, который был бы защищен от вмешательства во внутренние дела.

Подтверждением этого, как отметили в посольстве, является резкий всплеск интереса сразу у нескольких стран к формированию более справедливой архитектуры международных отношений.

"Именно этим занимается Российская Федерация и ее единомышленники, в том числе на площадке БРИКС", – добавили российские дипломаты.

Ранее в американском Минфине сообщили, что США расширили санкции против России. В ограничительные списки включили семь физических и одно юридическое лицо.

В министерстве добавили, что Вашингтон подозревает подпавших под санкции в оказании "вредоносного влияния" на Молдавию. В Соединенных Штатах также считают, что семеро граждан связаны с российскими разведывательными службами.