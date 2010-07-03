В Госдуме прокомментировали решение Ирана по СВПД

Решение Тегерана приостановить выполнение части своих обязательств по ядерной программе прокомментировал первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин.
По мнению парламентария, "Иран действует абсолютно логично и в своих интересах". Шерин напомнил, что "Соединенные Штаты заявили о выходе из сделки и искусственно нагнетают ситуацию для того, чтобы была еще одна страна-изгой".
По его словам, таким образом Вашингтон стремится оправдать растущие расходы на вооружение. "В США искали все новые поводы, чтобы ужесточить санкции против Ирана, и в итоге приняли решение вообще выйти из сделки", – подчеркнул Шерин в беседе с RT.
Ранее Иран разослал письма странам-участникам соглашения по ядерной программе: Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России. Их проинформировали о решении Тегерана частично приостановить выполнение обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). При этом отмечается, что о выходе Ирана из соглашения речь не идет.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по ядерной программе и о восстановлении санкций против Ирана и других стран, ведущих с ним бизнес. В Вашингтоне заявили, что ставят целью довести экспорт иранской нефти до нуля баррелей.
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