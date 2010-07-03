В Госдуме прокомментировали решение Ирана по СВПД

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Решение Тегерана приостановить выполнение части своих обязательств по ядерной программе прокомментировал первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин.

По мнению парламентария, "Иран действует абсолютно логично и в своих интересах". Шерин напомнил, что "Соединенные Штаты заявили о выходе из сделки и искусственно нагнетают ситуацию для того, чтобы была еще одна страна-изгой".

По его словам, таким образом Вашингтон стремится оправдать растущие расходы на вооружение. "В США искали все новые поводы, чтобы ужесточить санкции против Ирана, и в итоге приняли решение вообще выйти из сделки", – подчеркнул Шерин в беседе с RT.

Ранее Иран разослал письма странам-участникам соглашения по ядерной программе: Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России. Их проинформировали о решении Тегерана частично приостановить выполнение обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). При этом отмечается, что о выходе Ирана из соглашения речь не идет.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по ядерной программе и о восстановлении санкций против Ирана и других стран, ведущих с ним бизнес. В Вашингтоне заявили, что ставят целью довести экспорт иранской нефти до нуля баррелей.