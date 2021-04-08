Политик начал предвыборную кампанию из гроба

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Перед обращением к избирателям в городе Сьюдад-Хуарес мексиканский кандидат в депутаты от партии Partido Encuentro Social Карлос Майорга разыграл похоронную процессию. Об этом сообщает Mexico News Daily.

В Сети появились кадры, на которых видно, что гроб с политиком привезли на катафалке на место встречи с местными жителями. После того как гроб положили на стол, Майорга в полной тишине вылез наружу и начал заготовленную речь.

Он заговорил о безразличии власти на фоне развития коронавирусного кризиса и разгула преступности.

"Я Карлос Майорга, и я один из 1,5 миллиона жителей Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, Мексика, кто умер из-за безразличия политиков", – сказал политик.

Уточняется, что такой акцией Майорга хотел выразить соболезнования погибшим из-за халатности правительства. По его мнению, власти не заботятся о жизни людей.

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