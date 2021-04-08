Козак назвал последние действия Киева в Донбассе пиар-ходом

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что власти Украины при помощи имитации боевых действий в Донбассе пытаются решить внутриполитический кризис. Об этом сообщает ТАСС.
"Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга Зеленского. Это их стандартный рецепт", – сказал он в ходе встречи с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Он отметил, что Киев стремится отвлечь внимание избирателей от ситуации внутри страны из-за резкого падения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Действия украинских властей он расценил как "талантливый спектакль" с имитацией обстрелов на территории Донбасса.
"Есть огромные экономические проблемы, которые предстоит решать сразу же после реинтеграции Донбасса в состав Украины, и, видимо, поэтому Украина занимает именно такую позицию: удивительную, изнурительную, бесконечную, демагогическую. Переговоры безрезультатны", – пояснил Козак.
Также он заявил, что возникшую проблему возможно решить за год. Для этого необходимо лишь стремительно выполнять все обязательства и придерживаться всех договоренностей.
По мнению политика, Киев не хочет возвращения Донбасса в состав Украины.
"Скорее всего, там, по внутриполитическому опыту, тоже звучит в открытую и в украинских СМИ, и из уст самого президента Зеленского, и из уст его заместителей, помощников, советников, что Донбасс – это отравленная пилюля, и нельзя допустить, чтобы она вышла в здоровое политическое тело Украины", – рассудил Козак.
Ранее он заявил о готовности России встать на защиту жителей Донбасса. Он подчеркнул, что в настоящее время в Донбассе есть "закаленные в боях вооруженные формирования", которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает.
Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.
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