Козак назвал последние действия Киева в Донбассе пиар-ходом

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что власти Украины при помощи имитации боевых действий в Донбассе пытаются решить внутриполитический кризис. Об этом сообщает ТАСС.

"Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга Зеленского. Это их стандартный рецепт", – сказал он в ходе встречи с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Он отметил, что Киев стремится отвлечь внимание избирателей от ситуации внутри страны из-за резкого падения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Действия украинских властей он расценил как "талантливый спектакль" с имитацией обстрелов на территории Донбасса.

"Есть огромные экономические проблемы, которые предстоит решать сразу же после реинтеграции Донбасса в состав Украины, и, видимо, поэтому Украина занимает именно такую позицию: удивительную, изнурительную, бесконечную, демагогическую. Переговоры безрезультатны", – пояснил Козак.

Также он заявил, что возникшую проблему возможно решить за год. Для этого необходимо лишь стремительно выполнять все обязательства и придерживаться всех договоренностей.

По мнению политика, Киев не хочет возвращения Донбасса в состав Украины.

"Скорее всего, там, по внутриполитическому опыту, тоже звучит в открытую и в украинских СМИ, и из уст самого президента Зеленского, и из уст его заместителей, помощников, советников, что Донбасс – это отравленная пилюля, и нельзя допустить, чтобы она вышла в здоровое политическое тело Украины", – рассудил Козак.

Ранее он заявил о готовности России встать на защиту жителей Донбасса. Он подчеркнул, что в настоящее время в Донбассе есть "закаленные в боях вооруженные формирования", которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.