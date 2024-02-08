ЕС может ввести санкции против 55 компаний и 60 физлиц России – СМИ

Фото: 123RF/ulianaoliinyk

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может ввести ограничения против 55 компаний и 60 физлиц из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, новые ограничения коснутся тех физических и юридических лиц, которые имеют отношение к производству вооружений, а также поставкам ключевых технологий и электроники.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель, говоря о предстоящем 13-м пакете санкций против РФ, подтвердил, что ограничения коснутся многих физических лиц и организаций.

В прессе при этом писали о планах стран Евросоюза утвердить новый пакет ближе к 24 февраля 2024 года – двухлетию с начала спецоперации на Украине. Немецкое издание тогда сообщало, что в 13-й санкционный пакет ЕС намерен включить более 200 российских физических и юридических лиц. Для его вступления в силу необходимо получить поддержку от всех 27 стран – участниц ЕС.

Кроме того, в новом пакете антироссийских санкций, вероятно, не будет новых запретов на импорт, отмечали журналисты.

"Деньги 24": о влиянии санкций США на москвичей