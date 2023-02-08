Зеленского попросили ввести санкции против Собчак

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием о включении российской журналистки Ксении Собчак в санкционные списки. Об этом сообщает ТАСС.

"Украинское государство активно вводит санкции против российских пропагандистов и обращается к союзникам с просьбой о наложении аналогичных санкций. Считаем необходимым обратить ваше внимание на гражданку России Ксению Собчак", – говорится в обращении.

По мнению авторов петиции, Собчак занимается "ласковой" пропагандой в интересах РФ. К настоящему моменту петицию поддержали 130 человек. Для того чтобы инициативу рассмотрел Зеленский, необходимо 25 тысяч подписей.

Ранее группа политиков из стран Евросоюза, США и Украины уже призывала ЕС ввести санкции в отношении Собчак и ряда других российских деятелей культуры, политиков и предпринимателей. Соответствующее обращение было направлено в МИД Швеции, председательствующей в Совете ЕС.

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