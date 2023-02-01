Соловьев раскритиковал Собчак за выпады в сторону российской армии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Журналистка Ксения Собчак позволяет себе выступать с критикой Вооруженных сил РФ, поскольку чувствует себя неприкосновенной за счет памяти о своем отце, первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

По его мнению, Собчак активно пользуется этим, продолжая открыто дискредитировать российскую армию. Кроме того, Соловьев затронул тему уголовного преследования коллег журналистки, раскритиковав ее моральные качества.

"Никакая ты не барыня. <...> Своих пацанов кинула, вымогавших деньги, – они сидят из-за тебя, продажной. А ты тут ползаешь, прикрываясь памятью своего отца, зная, что у тебя за счет этого билетик во вселенную, где никого не трогают", – заявил он в эфире "Соловьев Live".

Кроме того, ведущий ответил на слова Собчак, которая заявила о противоречии в его высказываниях о борьбе с нацизмом на Украине и бойцах с разным цветом кожи, воюющих в составе ВСУ. Соловьев заявил, что в составе войск нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны также были бойцы разных национальностей.

Ранее Соловьев назвал музыкального исполнителя и комика Семена Слепакова гнидой из-за его песни о солдате РФ. Так он отреагировал на песню "Колыбельная", которую Слепаков представил на своем YouTube-канале. Соловьев назвал комика жалким, поскольку тот, по его словам, много лет "с причмокиванием брал деньги у власти".

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